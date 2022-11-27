СБУ пришла в Ивано-Франковскую епархию УПЦ МП

Цитата

"Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные меры безопасности на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, проверку проводят вместе с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. В частности, правоохранители пришли в Ивано-Франковскую епархию УПЦ МП, чтобы:

• проверить данные о намерениях использования епархии как очага "русского мира";

• недопустить использование помещений УПЦ для укрывательства граждан россии, хранения запрещенных предметов и т.п.;

• обезопасить население от провокаций и террористических актов.

Напомним

Сотрудники СБУ во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии украинской православной церкви московского патриархата обнаружили склады с прокремлевской литературой, переписку с методичками от российских кураторов и документы, которые подтверждают наличие гражданства рф.