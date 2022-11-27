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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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СБУ прийшла в Івано-Франківську єпархію УПЦ МП

СБУ прийшла в Івано-Франківську єпархію УПЦ МП

Київ • УНН

 • 1180891 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Служба безпеки України проводить безпекові та перевірочні заходи в Івано-Франківській єпархії української православної церкви московського патріархату. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook управління СБУ в Івано-Франківській області.

Цитата

"Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, перевірку проводять разом з Національною поліцією та Національною гвардією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, правоохоронці прийшли в Івано-Франківську єпархію УПЦ МП, щоб:

• перевірити дані про наміри використання єпархії як осередку "руского мира";

• недопустити використання приміщень УПЦ для переховування громадян росії, зберігання заборонених предметів тощо;

• убезпечити населення від провокацій і терористичних актів.

Нагадаємо

Працівники СБУ під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії української православної церкви московського патріархату виявили склади з прокремлівською літературою, листування з методичками від російських кураторів та документи, які підтверджують наявність громадянства рф.

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