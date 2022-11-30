СБУ прийшла з обшуками в монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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«Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Заходи відбуваються спільно з Управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що зокрема, враховуючи збройну агресію рф, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.
Так, за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
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- проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;
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- здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
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Зазначається, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:
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- перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира»;
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- недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
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- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
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«Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України», - інформує СБУ.
Доповнення
22 листопада СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, а також на Рівненщині на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
СБУ повідомила, що знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП), зокрема, у Києво-Печерській Лаврі та на Рівненщині.
Також СБУ під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії української православної церкви московського патріархату виявила склади з прокремлівською літературою, листування з методичками від російських кураторів та документи, які підтверджують наявність громадянства рф.
Згодом працівники СБУ разом з поліцейськими знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії у Тернопільській області та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП.