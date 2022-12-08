СБУ пришла в УПЦ МП в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Управление СБ Украины в Житомирской области сообщило, что в Житомирской области СБУ проводит меры безопасности на трех объектах УПЦ (МП), пишет УНН.
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"В Житомирской области продолжаются (контрразведочные) меры СБУ по безопасности на объектах Украинской православной церкви", - указали в управлении СБУ.
Детали
Как указано, на этот раз мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях:
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- Чоповицкого Афонской иконы Божией матери женского ставропигиального монастыря;
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- Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;
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- Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.
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"Меры по безопасности проводят сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией при непосредственном участии представителей церкви. Их цель – выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде нашего государства. Учитывая полномасштабную военную агрессию российской федерации против Украины, данные мероприятия проводятся Службой безопасности в том числе для исключения использования аффилированных с центрами влияния в рф религиозных общин в качестве ячейки «русского мира» и обезопасивания населения от возможных провокаций и террористических актов", - сообщили в управлении.
Как отмечается, совместно с представителями религиозных организаций правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности, и предметов, запрещенных к обращению на территории нашего государства.
"Все действия происходят в рамках действующего законодательства и во исполнение соответствующего поручения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Еще раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ руководствуется исключительно Конституцией Украины и действующим законодательством, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", - отметили в СБУ.
Дополнение
СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.
В начале декабря Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно запрета в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия.
СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в россии, а Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом.