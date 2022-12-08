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СБУ прийшла в УПЦ МП на Житомирщині

СБУ прийшла в УПЦ МП на Житомирщині

Київ • УНН

 • 678127 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Управління СБ України в Житомирській області повідомило, що на Житомирщині СБУ проводить безпекові заходи на трьох об’єктах УПЦ (МП), пише УНН.

Цитата

"У Житомирській області тривають безпекові (контррозвідувальні) заходи СБУ на об’єктах Української православної церкви", - вказали в управлінні СБУ.

Деталі

Як вказано, цього разу заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях:

  • Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;
  • Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;
  • Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

"Безпекові заходи проводять співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією і Національною гвардією за безпосередньої участі представників церкви. Їхня мета – виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої держави. Враховуючи повномасштабну військову агресію російської федерації проти України, дані заходи проводяться Службою безпеки у тому числі для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів", - повідомили в управлінні.

Як зазначається, спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території нашої держави.

"Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та на виконання відповідного доручення Ради національної безпеки і оборони України. Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ керується виключно Конституцією України та діючим законодавством, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - зауважили у СБУ.

Доповнення

СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.

На початку грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії, а Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність зв’язку з московським патріархатом.

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