СБУ прийшла в УПЦ МП на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Управління СБ України в Житомирській області повідомило, що на Житомирщині СБУ проводить безпекові заходи на трьох об’єктах УПЦ (МП), пише УНН.
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"У Житомирській області тривають безпекові (контррозвідувальні) заходи СБУ на об’єктах Української православної церкви", - вказали в управлінні СБУ.
Деталі
Як вказано, цього разу заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях:
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- Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;
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- Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;
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- Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.
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"Безпекові заходи проводять співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією і Національною гвардією за безпосередньої участі представників церкви. Їхня мета – виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої держави. Враховуючи повномасштабну військову агресію російської федерації проти України, дані заходи проводяться Службою безпеки у тому числі для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів", - повідомили в управлінні.
Як зазначається, спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території нашої держави.
"Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та на виконання відповідного доручення Ради національної безпеки і оборони України. Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ керується виключно Конституцією України та діючим законодавством, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - зауважили у СБУ.
Доповнення
СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.
На початку грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.
РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії, а Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність зв’язку з московським патріархатом.