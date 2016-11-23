СБУ прекратила хищения древесины с лесхоза на Житомирщине

Правоохранители задержали возле одного из гослесхозов в селе Новогородецкое Коростышевского района грузовик с полуприцепом, загруженный почти 50 кубами древесины. Водитель не смог предоставить документы о происхождении леса, а также, согласно накладной, отправителем и получателем древесины было одно и то же юридическое лицо.

Сотрудники спецслужбы во время обыска обнаружили на территории лесхоза место, где злоумышленники складировали незаконно вырубленную древесину. На "базе" было найдено еще несколько десятков бревен. По предварительным оценкам, общая стоимость изъятой древесины составляет почти сто тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех фигурантов противоправной сделки.



