СБУ припинила розкрадання деревини з держлісгоспу на Житомирщині

Правоохоронці затримали неподалік одного із держлісгоспів у селі Новогородецьке Коростишівського району вантажівку з напівпричепом, завантажену майже 50 кубами деревини. Водій не зміг надати документи про походження лісу, а також, згідно з накладною, відправником та одержувачем деревини була одна і та ж юридична особа.

Співробітники спецслужби під час обшуку виявили на території держлісгоспу місце, де зловмисники складували незаконно вирубану деревину. На "базі" було знайдено ще кілька десятків колод. За попередніми оцінками, загальна вартість вилученої деревини становить майже сто тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх фігурантів протиправної оборудки.



