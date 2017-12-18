СБУ пресекла деятельность трех антиукраинских администраторов в соцсетях

ukru
Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 18769 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101249 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103180 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103427 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117893 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103692 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106094 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112816 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117261 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123086 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

10 марта, 21:05 • 48713 просмотра
рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

10 марта, 22:41 • 33410 просмотра
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

01:49 • 24805 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

02:13 • 30377 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 81987 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 227 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 18769 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 103788 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 117893 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 123799 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 78937 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 104299 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 105927 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 111859 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 199381 просмотра
Актуальное
СБУ пресекла деятельность трех антиукраинских администраторов в соцсетях

СБУ пресекла деятельность трех антиукраинских администраторов в соцсетях

Киев  •  УНН

 • 7102 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сотрудники СБУ задержали трех системных администраторов, которые под кураторством российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские пропагандистские материалы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в декабре прекратили деятельность трех антиукраинских администраторов в соцсетях, которые размещали материалы по указанию кураторов из российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при реализации комплекса мер по обеспечению информационной безопасности страны сотрудники Центрального аппарата, областных управлений СБУ в Донецкой и Одесской областях обнаружили новые доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей Интернет для ущерб государственной безопасности Украины.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность жителей Одессы, Славянска и Бахмута, которые были администраторами антиукраинских сообществ в российской социальной сети “ВКонтакте”. Оперативники спецслужбы установили, что модераторы по указанию из России размещали в соцсети материалы с призывами к изменению границ территории Украины и в поддержку террористических организаций "Л/ДНР". За свою антиукраинскую деятельность они получали денежное вознаграждение от российских кураторов.

Во время обысков по месту жительства администраторов сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от российских спецслужб. Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в течение этого года по материалам СБУ за терроризм и преступления против национальной безопасности Украины к различным срокам наказания приговорены 53 человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы