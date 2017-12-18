СБУ припинила діяльність трьох антиукраїнських адміністраторів у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Співробітники СБУ затримали трьох системних адміністраторів, які під кураторством російських спецслужб розміщували у мережі Інтернет антиукраїнські пропагандистські матеріали. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Співробітники Служби безпеки України у грудні припинили діяльність трьох антиукраїнських адміністраторів у соцмережах, які розміщували матеріали за вказівкою кураторів з російських спецслужб”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час реалізації комплексу заходів із забезпечення інформаційної безпеки країни співробітники Центрального апарату, обласних управлінь СБУ у Донецькій та Одеській областях виявили нові докази використання спецслужбами РФ соціальних мереж Інтернет для шкоди державній безпеці України.
Правоохоронці задокументували протиправну діяльність мешканців Одеси, Слов’янська та Бахмута, які були адміністраторами антиукраїнських спільнот у російській соціальній мережі “ВКонтакте”. Оперативники спецслужби встановили, що модератори за вказівкою з Росії розміщували у соцмережі матеріали із закликами до зміни меж території України та на підтримку терористичних організацій “Л/ДНР”. За свою антиукраїнську діяльність вони отримували грошову винагороду від російських кураторів.
Під час обшуків за місцями проживання адміністраторів співробітники СБ України виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами розміщення антиукраїнських матеріалів та отримання вказівок від російських спецслужб. Дії зловмисників кваліфіковані за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, упродовж цього року за матеріалами СБУ за тероризм і злочини проти національної безпеки України до різних термінів покарання засуджено 53 особи.