СБУ сообщила о подозрении в теракте 33 людям за этот год
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Служба безопасности Украины в течение января-ноября 2018 года сообщила о подозрении 33 лицам по статье "теракт" вне зоны проведения Объединенных сил. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ в ответ на информационный запрос УНН.
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"В течение января-ноября 2018 года начато 211 уголовных производств по подозрению 33 человек в совершении преступления, предусмотренного статьей 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Из них совершенных вне зоны проведения операции Объединенных сил - 36 уголовных производств по подозрению 33 человек", - рассказали в спецслужбе.
Напомним, организатору теракта в Херсонской области дали 15 лет заключения.
Как сообщал УНН, с начала года Служба безопасности Украины сообщила подозрение в шпионаже 4 лицам.