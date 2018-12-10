Організатору теракту у Херсонській області дали 15 років тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. До п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна уродженця Одеської області засудили за організацію терористичного акту в Новоолексіївці Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Під час досудового розслідування встановлено, що уродженець Одещини, перебуваючи в складі організованої групи, причетний до здійснення теракту на території Генічеського району. Під час вибуху, що стався у квітні 2016 року в Новоолексіївці, одна людина загинула, шість – отримали поранення", – йдеться в повідомленні.
У травні 2016-го СБУ затримала одного з учасників організованого банди – організатора теракту.
"Херсонський апеляційний суд визнав затриманого винним в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання зловмисника у 2016 році", – зазначили у спецслужбі.
Нагадаємо, вибух автомобіля у Новоолексіївці Херсонської області пролунав 14 квітня 2016 року і був кваліфікований як терористичний акт.
Як повідомляв УНН, 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався теракт. Внаслідок вибуху загинули чотири людини.