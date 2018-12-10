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Организатору теракта в Херсонской области дали 15 лет тюрьмы

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. К пятнадцати годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества уроженца Одесской области осудили за организацию террористического акта в Новоалексеевке Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Организатору теракта в Херсонской области дали 15 лет тюрьмы

"Во время досудебного расследования установлено, что уроженец Одесской области, находясь в составе организованной группы, причастен к совершению теракта на территории Генического района. Во время взрыва, произошедшего в апреле 2016 года в Новоалексеевке, один человек погиб, шесть – получили ранения", – говорится в сообщении.

В мае 2016-го СБУ задержала одного из участников организованной банды – организатора теракта.

"Херсонский апелляционный суд признал задержанного виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания злоумышленника в 2016 году", – отметили в спецслужбе.

Напомним, взрыв автомобиля в Новоалексеевке Херсонской области раздался 14 апреля 2016 года и был квалифицирован как террористический акт.

Как сообщал УНН, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел теракт. В результате взрыва погибли четыре человека.

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