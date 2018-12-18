З початку року СБУ повідомила про підозру у шпигунстві 4 особам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З початку року Служба безпеки України повідомила підозру у шпигунстві 4 особам. Про це повідомила Служба безпеки України у відповіді на інформаційний запит УНН.
"З початку 2018 року Службою безпеки України здійснено повідомлення про підозру у здійсненні злочину передбаченого статтею 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, 4 особам", - сказано у відповіді.
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У СБУ підкреслили, що також оголошено у розшук двох осіб, що підозрюються у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.
Як повідомляв УНН, в управлінні Федеральної служби безпеки (ФСБ) Краснодара у Росії повідомили про затримання громадянина України Юрія Пермякова, який працював таксистом та нібито є шпигуном Служби безпеки України у Росії.