С начала года СБУ сообщила о подозрении в шпионаже 4 лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. С начала года Служба безопасности Украины сообщила подозрение в шпионаже 4 лицам. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответе на информационный запрос УНН.
"С начала 2018 года Службой безопасности Украины осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления предусмотренного статьей 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, 4 лицам", - говорится в ответе.
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В СБУ подчеркнули, что также объявлено в розыск двух человек, подозреваемых в совершении указанного уголовного преступления.
Как сообщал УНН, в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) Краснодара в России сообщили о задержании гражданина Украины Юрия Пермякова, который работал таксистом и якобы является шпионом Службы безопасности Украины в России.