ФСБ Росії заявила про затримання українського шпигуна-таксиста
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В управлінні Федеральної служби безпеки (ФСБ) Краснодара у Росії повідомили про затримання громадянина України Юрія Пермякова, який працював таксистом та нібито є шпигуном Служби безпеки України у Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Затримано громадянина України Юрія Пермякова, викритого агента Служби безпеки України під псевдонімом "Вова". Він був завербований на підконтрольній Києву частині Луганської області співробітником регіонального управління СБУ. Метою вербування було отримання українською спецслужбою інформації про пересування військової техніки на території півдня Росії" - повідомляє російське видання.
Також додається, що українця затримали, не давши виконати завдання.
"Працюючи в таксі і постійно відвідуючи нашу країну, Пермяков Ю.С. мав усі можливості добувати таку інформацію, однак виконати завдання не встиг", - додають в російському виданні.
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Також повідомили, що після затримання чоловік розповів про співпрацю з СБУ, щоб уникнути відповідальності.
Додається, що відповідними органами Пермякову буде закритий в'їзд до РФ.
Нагадаємо, у СБУ прокоментували затримання "шпигуна" з України на Кубані.