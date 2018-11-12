ФСБ Росії заявила про затримання українського шпигуна-таксиста

КИЇВ. 12 листопада. УНН. В управлінні Федеральної служби безпеки (ФСБ) Краснодара у Росії повідомили про затримання громадянина України Юрія Пермякова, який працював таксистом та нібито є шпигуном Служби безпеки України у Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.