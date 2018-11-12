ФСБ России заявила о задержании украинского шпиона-таксиста
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В управлении федеральной службы безопасности (ФСБ) Краснодара сообщили о задержании гражданина Украины Юрия Пермякова, который работал таксистом и якобы является шпионом Службы безопасности Украины в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Задержан гражданин Украины Юрий Пермяков, разоблаченный агент Службы безопасности Украины под псевдонимом "Вова". Он был завербован на подконтрольной Киеву части Луганской области сотрудником регионального управления СБУ. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России", - сообщает российское издание.
Также в публикации добавляется, что украинца задержали не дав ему выполнить задание.
"Работая в такси и постоянно посещая нашу страну, Пермяков имел все возможности добывать такую информацию, однако выполнить задание не успел", - добавляют в российском издании.
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Также сообщается, что после задержания мужчина рассказал о сотрудничестве с СБУ, чтобы избежать ответственности.
Добавляется, что соответствующими органами Пермякову будет закрыт въезд в РФ.
Напомним, в СБУ прокомментировали задержание "шпиона" из Украины на Кубани.