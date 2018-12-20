СБУ повідомила про підозру у теракті 33 особам за цей рік
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Служба безпеки України протягом січня-листопада 2018 року повідомила про підозру 33 особам за статтею "теракт" поза зоною проведення Об’єднаних сил. Про це повідомили в Управлінні взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ у відповідь на інформаційний запит УНН.
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"Протягом січня-листопада 2018 року розпочато 211 кримінальних проваджень за підозрою 33 осіб у вчиненні злочину, передбаченого статтею 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. З них вчинених поза зоною проведення операції Об’єднаних сил – 36 кримінальних проваджень за підозрою 33 осіб", - розповіли у спецслужбі.
Нагадаємо, організатору теракту у Херсонській області дали 15 років ув'язнення.
Як повідомляв УНН, з початку року Служба безпеки України повідомила підозру у шпигунстві 4 особам.