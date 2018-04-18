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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ предупреждала Януковича об угрозах безопасности Украины со стороны РФ в январе 2013 года

Киев • УНН

 • 6906 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. СБУ в январе 2013 года предупреждала экс-президента Виктора Януковича об усилении угрозы национальной безопасности Украины и развертыванию экономически гуманитрно экспансии со стороны Российской Федерации с целью взятия под полный контроль с последующим поглощением нашей страны. Соответствующее письмо, рассекреченное СБУ, было предоставлено Оболонскому районному суду Киева, который рассматривает дело о государственной измене Януковича, передает корреспондент УНН.

СБУ предупреждала Януковича об угрозах безопасности Украины со стороны РФ в январе 2013 года

В этом документе, в частности, указывается, что с этой целью в РФ был создан единый координационный центр, в состав которого вошли руководители всех силовых структур. Также в документе расписывается алгоритм выполнения плана экспансии в отношении Украины.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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