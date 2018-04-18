СБУ попереджала Януковича про загрози безпеці Україні з боку РФ у січні 2013 року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. СБУ у січні 2013 року попереджала екс-президента Віктора Януковича про посилення загрози національній безпеці України та розгортанню економічно-гуманітрної експансії з боку Російської Федерації з метою взяття під повний контроль з подальшим поглинанням нашої країни. Відповідний лист, розсекречений СБУ, було надано Оболонському районному суду Києва, який розглядає справу про державну зраду Януковича, передає кореспондент УНН.
У цьому документі, зокрема, вказується, що з цією метою в РФ було створено єдиний координаційний центр, до складу якого увійшли керівники всіх силових структур. Також у документі розписується алгоритм виконання плану експансії щодо України.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.