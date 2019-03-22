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СБУ предупредила теракт в харьковском метрополитене

Киев • УНН

 • 11463 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском метрополитене. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

СБУ предупредила теракт в харьковском метрополитене

Спецоперация проводилась Управлением СБ Украины в Харьковской области и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Оперативники СБ Украины установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задокументировали, что представителями спецслужб РФ было передано исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, который приводился в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили пятнадцать тысяч долларов США за совершения преступления. Установлено, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших.

Во время проведения спецоперации украинская спецслужба не допускала возникновения какого-либо риска для жизни и здоровья граждан. В рамках досудебного расследования оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на "муляж".

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Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после установки на станции метро "Индустриальная" взрывного устройства во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, СБУ предотвратила ввоз антиукраинских книг из РФ.

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