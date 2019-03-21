Наркотики за криптовалюту: у СБУ не виключили причетності правоохоронців до схеми

КИЇВ. 21 березня. УНН. У Службі безпеки України не виключили, що у масштабній злочинній схемі зі збуту наркотиків в Україні через інтернет за криптовалюту могли бути залучені правоохоронці. Про це під час спільного брифінгу ГПУ і СБУ у Києві повідомив перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина, передає кореспондент УНН.