Наркотики за криптовалюту: у СБУ не виключили причетності правоохоронців до схеми
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Службі безпеки України не виключили, що у масштабній злочинній схемі зі збуту наркотиків в Україні через інтернет за криптовалюту могли бути залучені правоохоронці. Про це під час спільного брифінгу ГПУ і СБУ у Києві повідомив перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина, передає кореспондент УНН.
"Ми можемо казати, що така розгалужена мережа, на мій погляд, не могла існувати без подібного", - сказав представник СБУ, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи могли у справі фігурувати представники правоохоронних органів України.
"Тому, власне, цією справою займається Генеральна прокуратура і Служба безпеки України", - додав він.
Нагадаємо, у СБУ та ГПУ розповіли, що виявили та припинили діяльність злочинного угрупування, що збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери.