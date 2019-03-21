Наркотики за криптовалюту: в СБУ не исключили причастности правоохранителей к схеме

"Мы можем говорить, что такая разветвленная сеть, на мой взгляд, не могла существовать без подобного", - сказал представитель СБУ, отвечая на вопрос журналиста о том, могли ли в деле фигурировать представители правоохранительных органов Украины.

"Поэтому, собственно, этим делом занимается Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины", - добавил он.

Напомним, в СБУ и ГПУ рассказали, что обнаружили и пресекли деятельность преступной группировки, сбывала наркотические средства через интернет-мессенджеры.