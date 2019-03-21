Наркотики за криптовалюту: в СБУ не исключили причастности правоохранителей к схеме
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Службе безопасности Украины не исключили, что в масштабной преступной схеме по сбыту наркотиков в Украине через интернет за криптовалюту могли быть привлечены правоохранители. Об этом во время совместного брифинга ГПУ и СБУ в Киеве сообщил первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина, передает корреспондент УНН.
"Мы можем говорить, что такая разветвленная сеть, на мой взгляд, не могла существовать без подобного", - сказал представитель СБУ, отвечая на вопрос журналиста о том, могли ли в деле фигурировать представители правоохранительных органов Украины.
"Поэтому, собственно, этим делом занимается Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины", - добавил он.
Напомним, в СБУ и ГПУ рассказали, что обнаружили и пресекли деятельность преступной группировки, сбывала наркотические средства через интернет-мессенджеры.