СБУ пообещала принимать исчерпывающие меры безопасности во время празднования Дня Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Служба безопасности Украины будет принимать исчерпывающие меры безопасности для поддержания правопорядка во время празднования Дня Независимости Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в ответ на журналистский запрос.
"Накануне и во время празднования Дня Независимости Украины Службой безопасности в рамках компетенции приниматься исчерпывающие меры для обеспечения порядка и безопасности граждан", - сообщили в СБУ.
Как сообщал УНН, в Сумской области задержали юношу, подозреваемого в планировании взрыва в местах массового скопления людей ко Дню Независимости.