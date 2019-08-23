СБУ пообещала принимать исчерпывающие меры безопасности во время празднования Дня Независимости

"Накануне и во время празднования Дня Независимости Украины Службой безопасности в рамках компетенции приниматься исчерпывающие меры для обеспечения порядка и безопасности граждан", - сообщили в СБУ.

Как сообщал УНН, в Сумской области задержали юношу, подозреваемого в планировании взрыва в местах массового скопления людей ко Дню Независимости.