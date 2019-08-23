СБУ пообіцяла вживати вичерпних заходів безпеки під час святкування Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Служба безпеки України вживатиме вичерпних заходів безпеки для підтримання правопорядку під час святкування Дня Незалежності України. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України у відповідь на журналістський запит.
"Напередодні та під час святкування Дня Незалежності України Службою безпеки у межах компетенції вживатимуться вичерпні заходи для забезпечення порядку та безпеки громадян", - повідомили у СБУ.
Як повідомляв УНН, у Сумській області затримали юнака, підозрюваного у плануванні вибуху у місцях масового скупчення людей до Дня Незалежності.