СБУ: на Сумщині до Дня Незалежності готували вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Сумській області правоохоронці затримали юнака, якого запідозрили у плануванні вибуху у місцях масового скупчення людей до Дня Незалежності. Про це УНН повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.
Співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 19-річного сумчанина, який входить до радикального молодіжного угруповання, що разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей, вказали у СБУ.
Правоохоронці, як зазначається, вилучили за місцями проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.
Наразі слідство перевіряє версію щодо підготовки провокаційних акцій під час масових заходів, у тому числі в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту Kvartal-Fest 23 серпня на території Сумщини.
Наразі підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, місце проведення музичного фестивалю "Західфест" на Львівщині перевірили на вибухівку через повідомлення про ймовірність вибуху.