СБУ: в Сумской области ко Дню Независимости готовили взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Сумской области правоохранители задержали юношу, которого заподозрили в планировании взрыва в местах массового скопления людей ко Дню Независимости. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку, который вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей, отметили в СБУ.
Правоохранители, как указано, изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта Kvartal-Fest 23 августа на территории Сумской области.
Сейчас подготовлено уведомление о подозрении в совершении преступлений. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, место проведения музыкального фестиваля "Захидфест" во Львовской области проверили на взрывчатку из-за сообщения о вероятности взрыва.