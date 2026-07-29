СБУ подтвердила поражение НПЗ в перми на расстоянии более 1500 км
Киев • УНН
СБУ подтвердила успешное поражение НПЗ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез в перми. Завод мощностью 13 млн тонн в год обеспечивает топливом российскую армию.
СБУ подтвердила поражение одного из крупнейших НПЗ рф — "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми на расстоянии более 1500 км от Украины, пишет УНН.
Служба безопасности Украины успешно поразила инфраструктуру НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенного на расстоянии более 1500 км от Украины. Спецоперация проведена во исполнение поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора
Лукойл-Пермнефтеоргсинтез — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф мощностью почти 13 млн тонн в год. Он обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и нужды российской армии.
"Пожар на НПЗ возник после "прилета" беспилотников. По предварительным данным, горит установка первичной переработки нефти — один из ключевых технологических объектов предприятия", - говорится в сообщении СБУ.
"Поражение таких НПЗ имеет стратегическое значение, ведь именно они производят топливо для военной техники, авиации и логистики оккупационной армии. Кроме того, нефтеперерабатывающая отрасль остается одним из главных источников поступлений в бюджет рф, из которого финансируется война против Украины", - подчеркнули в СБУ.
Зеленский подтвердил поражение НПЗ и логистического центра в рязани и не только29.07.26, 11:33 • 9146 просмотров