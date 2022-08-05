СБУ подозревает в госизмене заместителя главы разведки времен Януковича

Детали

По данным следствия, генерал-майор передавал российским спецслужбам тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине, а также переправлял оккупантам закрытые данные о мерах, которые проводят ВСУ и другие подразделения украинских Сил обороны для отпора вооруженной агрессии.

Подозреваемый был задержан еще в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. Во время задержания он пытался застрелить правоохранителей.

Цитата

“Во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, которые прибыли для проведения процессуальных действий. Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова. Задержан был заместителем председателя ГУР МОУ с 2008 по 2010 годы. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины”, - сообщили в СБУ.

Напомним

По данным СМИ, задолго до того, как россия вторглась в Украину, кремль создавал сеть секретных агентов, чтобы сгладить путь.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину народный депутат Антон Яценко, который ранее также являлся членом “Партии регионов”, “исчез с радаров”. Его не видели в родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за внедрение военного положения в Украине.

Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, который сбежал из Украины в 2014 году. Как рассказал Дикун, в свое время Яценко работал под его руководством.

Также правоохранителей просили проверить Яценко из-за его вероятных связей с нардепом-коллаборантом Алексеем Ковалевым.