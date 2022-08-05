СБУ підозрює у держзраді заступника голови розвідки часів Януковича

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За даними слідства, генерал-майор передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні, а також переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії.

Підозрюваного затримали ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Під час затримання він намагався застрелити правоохоронців.

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“Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки, які прибули для проведення процесуальних дій. Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова. Затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України”, - повідомили в СБУ.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, задовго до того, як росія вторглася в Україну, кремль створював мережу секретних агентів, щоб згладити шлях.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну народний депутат Антон Яценко, який раніше також був членом “Партії регіонів”, “зник з радарів”. Його не бачили на рідному окрузі в Умані, а також він був відсутній у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні.

Черкаський політик Андрій Дикун розповів, що у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році. Як розповів Дикун, свого часу Яценко працював під його керівництвом.

Також правоохоронців просили перевірити Яценка через його ймовірні зв’язки з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим.