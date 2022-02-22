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15 марта, 19:03 • 95171 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126585 просмотра

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15 марта, 12:52 • 100372 просмотра

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СБУ в ходе учений в Одесской области изъяли оружие и наркотики

СБУ в ходе учений в Одесской области изъяли оружие и наркотики

Киев • УНН

 • 149614 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В ходе контрдиверсионных учений сотрудники СБУ в Одесской области обнаружили и изъяли 9 единиц оружия, наркотические средства и психотропные вещества. Также задержаны 2 человека, находившихся в розыске, в том числе, по линии Интерпола, изъято 6 разыскиваемых транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

По выявленным фактам открыто 9 уголовных производств, составлено 586 протоколов об административной ответственности, 75 гражданам отказано в пропуске через государственную границу, в отношении 3 человек принято решение о запрете въезда в Украину.

Отмечается, что учения направлены на обеспечение надлежащего уровня защиты от возможных террористических угроз, как гражданских, так и военных объектов. К ним привлечены подразделения Национальной гвардии, Вооруженных Сил, полиции, Госпогранслужбы, МЧС, представители органов власти и местного самоуправления.

Напомним, СБУ 15 февраля начала многоэтапные контрдиверсионные учения в Одесской области. На отдельных территориях временно ограничивается передвижение людей и транспорта, проводится проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей. Учения проходят в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

Украинские Национальные Новости

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