СБУ в ходе учений в Одесской области изъяли оружие и наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В ходе контрдиверсионных учений сотрудники СБУ в Одесской области обнаружили и изъяли 9 единиц оружия, наркотические средства и психотропные вещества. Также задержаны 2 человека, находившихся в розыске, в том числе, по линии Интерпола, изъято 6 разыскиваемых транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
По выявленным фактам открыто 9 уголовных производств, составлено 586 протоколов об административной ответственности, 75 гражданам отказано в пропуске через государственную границу, в отношении 3 человек принято решение о запрете въезда в Украину.
Отмечается, что учения направлены на обеспечение надлежащего уровня защиты от возможных террористических угроз, как гражданских, так и военных объектов. К ним привлечены подразделения Национальной гвардии, Вооруженных Сил, полиции, Госпогранслужбы, МЧС, представители органов власти и местного самоуправления.
Напомним, СБУ 15 февраля начала многоэтапные контрдиверсионные учения в Одесской области. На отдельных территориях временно ограничивается передвижение людей и транспорта, проводится проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей. Учения проходят в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.