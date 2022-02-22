СБУ під час навчань на Одещині вилучили зброю та наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Під час контрдиверсійних навчань співробітники СБУ в Одеській області виявили та вилучили 9 одиниць зброї, наркотичні засоби та психотропні речовини. Також затримано 2 людини, які перебували в розшуку, в тому числі, по лінії Інтерполу, вилучено 6 розшукуваних транспортних засобів. Про це повідомила пресслужба СБУ, передає УНН.
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За виявленими фактами відкрито 9 кримінальних проваджень, складено 586 протоколів про адміністративну відповідальність, 75 громадянам відмовлено в пропуску через державний кордон, щодо 3 осіб прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну.
Зазначається, що навчання спрямовані на забезпечення належного рівня захисту від можливих терористичних загроз, як цивільних, так і військових об'єктів. До них залучені підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил, поліції, Держприкордонслужби, ДСНС, представники органів влади та місцевого самоврядування.
Нагадаємо, СБУ 15 лютого почала багатоетапні контрдиверсійні навчання в Одеській області. На окремих територіях тимчасово обмежується пересування людей і транспорту, проводиться перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів. Навчання проходять в умовах максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки і озброєння.