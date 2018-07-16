СБУ проверяет заявление об угрозах секретарю комитета со стороны нардепа Пашинского
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Служба безопасности Украины проверяет информацию относительно заявления секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны об угрозах физической расправы со стороны его председателя - народного депутата Сергея Пашинского. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Да, действительно, секретарь комитета написала на мое имя заявление об угрозах физической расправы со стороны народного депутата. Это дело зарегистрировано и подано по подследственности в Службу безопасности Украины", - сказал Луценко.
По его словам, материалы приняты в СБУ и будут проведены необходимые следственные действия.
"Я думаю, (все мы знаем реактивный характер господина Пашинского), если правда то, о чем пишет заявительница, то это уже не просто эмоции", - отметил Луценко.
При этом он не исключил проведения следственных действий проверки на полиграфе самой заявительницы. Также Луценко пообещал до конца "парламентских каникул" проинформировать есть основания или нет для снятия неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности Пашинского.
Напомним, Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении народного депутата Украины Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой.
Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.