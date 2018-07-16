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СБУ перевіряє заяву про погрози секретарю комітету з боку нардепа Пашинського

СБУ перевіряє заяву про погрози секретарю комітету з боку нардепа Пашинського

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо заяви секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони щодо погроз фізичною розправою з боку його голови – народного депутата Сергія Пашинського. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Так, дійсно, секретар комітету написала на моє ім'я заяву про погрози фізичної розправи з боку народного депутата. Ця справа зареєстрована і подана за підслідністю до Служби безпеки України”, — сказав Луценко.

За його словами, матеріали прийняті в СБУ і будуть проведені необхідні слідчі дії.

“Я думаю, (всі ми знаємо реактивний характер пана Пашинського), якщо правда те, про що пише заявниця, то це вже не просто емоції”, — зазначив Луценко.

Водночас він не виключив проведення слідчих дій перевірки на поліграфі самої заявниці. Також Луценко пообіцяв до кінця “парламентських канікул” поінформувати є чи немає підстав для зняття недоторканості та притягнення до кримінальної відповідальності Пашинського.

Нагадаємо, Генпрокуратура закрила кримінальне провадження щодо народного депутата України Сергія Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною.

Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.

Українські Національні Новини

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