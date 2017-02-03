СБУ опубликовала разговоры, подтверждающие обстрелы из жилых кварталов Донецка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Служба безопасности Украины опубликовала телефонные разговоры, которые подтверждают обстрелы террористами украинской территории из жилых кварталов Донецка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
"Служба безопасности Украины опубликовала телефонные разговоры бывшего главы народного совета "ДНР" Андрея Пургина и депутата фейкового народного совета "ДНР" Татьяны Дворядкиной, подтверждающие, что террористы ведут обстрелы подконтрольных украинской власти территорий из жилых кварталов Донецка", - говорится на сайте.
Также сообщается, что перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации "ДНР".
Как сообщал УНН, боевик, захваченный в районе авдеевской промзоны, дал показания.