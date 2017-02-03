СБУ опублікувала розмови, які підтверджують обстріли з житлових кварталів Донецька
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Служба безпеки України опублікувлаа телефонні розмови, які підтверджують обстріли терористами української території з житлових кварталів Донецька. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
“Служба безпеки України опублікувала телефонні розмови колишнього голови народної ради „ДНР“ Андрія Пургіна та депутата фейкової народної ради „ДНР“ Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що терористи ведуть обстріли підконтрольних українській владі територій з житлових кварталів Донецька”, — йдеться на сайті.
Також повідомляється, що перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації “ДНР”.
Як повідомляв УНН, бойовик, захоплений у районі авдіївської промзони, дав покази.