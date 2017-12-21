СБУ обнародовала видео задержания российского шпиона в Кабмине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания агента российских спецслужб в секретариате Кабинета министров, передает УНН.
"Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора", - говорится в подписи к видео.
Напомним, вчера СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.
Также напомним, как сообщили УНН, задержанным оказался личный переводчик Гройсмана.
Переводчику Гройсмана уже объявили подозрение.