СБУ оприлюднила відео затримання російського шпигуна в Кабміні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила відео затримання агента російських спецслужб у секретаріаті Кабінету міністрів, передає УНН.
"Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, провели першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.
Також нагадаємо, як повідомили УНН, затриманим виявився особистий перекладач Гройсмана.
Перекладачу Гройсмана вже оголосили підозру.