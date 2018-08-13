СБУ не запрещала въезд в Украину лидеру российской группы "Ленинград"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Служба безопасности Украины по состоянию на 10 августа этого года не принимала решений о запрете въезда в Украину лидеру российской группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ в ответе на информационный запрос УНН.
“Решение о запрете въезда указанному Вами гражданину РФ (Сергею Шнурову — ред.) по состоянию на сегодня (по состоянию на 10 августа 2018 года — ред.) не принималось”, — сообщили в спецслужбе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ проверяет, посещал ли оккупированный Крым словацкий депутат
Напомним, как сообщали российские СМИ, в начале августа этого года известные российские артисты, в частности Сергей Шнуров со своей группой “Ленинград”, выступали на “масштабном фестивале” в оккупированном Крыму.
Также там присутствовали и лидер группы “Агата Кристи” Вадим Самойлов и певец Егор Крид (Е.Булаткин), которым был запрещен въезд в Украину еще в 2015 и 2016 годах соответственно.