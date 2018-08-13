СБУ не запрещала въезд в Украину лидеру российской группы "Ленинград"

“Решение о запрете въезда указанному Вами гражданину РФ (Сергею Шнурову — ред.) по состоянию на сегодня (по состоянию на 10 августа 2018 года — ред.) не принималось”, — сообщили в спецслужбе.

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Напомним, как сообщали российские СМИ, в начале августа этого года известные российские артисты, в частности Сергей Шнуров со своей группой “Ленинград”, выступали на “масштабном фестивале” в оккупированном Крыму.

Также там присутствовали и лидер группы “Агата Кристи” Вадим Самойлов и певец Егор Крид (Е.Булаткин), которым был запрещен въезд в Украину еще в 2015 и 2016 годах соответственно.