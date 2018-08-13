СБУ не забороняла в’їзд в Україну лідеру російського гурту “Ленінград”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Служба безпеки України станом на 10 серпня цього року не ухвалювала рішень про заборону в’їзду в Україну лідеру російського гурту “Ленінград” Сергію Шнурову. Про це повідомили в Управлінні взаємодії із ЗМІ та громадськістю СБУ у відповіді на інформаційний запит УНН.
“Рішення про заборону в’їзду вказаному Вами громадянину РФ (Сергію Шнурову — ред.) станом на сьогодні (станом на 10 серпня 2018 року — ред.) не приймалося”, — повідомили у спецслужбі.
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Нагадаємо, як повідомляли російські ЗМІ, на початку серпня цього року відомі російські артисти, зокрема Сергій Шнурові зі своїм гуртом “Ленінград”, виступали на “масштабному фестивалі” в окупованому Криму.
Також там були присутні і лідер гурту “Агата Крісті” Вадим Самойлов та співак Єгор Крід (Є.Булаткін), яким було заборонено в’їзд в Україну ще у 2015 і 2016 роках відповідно.