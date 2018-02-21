СБУ не пропустила в Украину газеты с российской пропагандой

Как говорится в сообщении, при осмотре автомобиля, который въехал с территории России через таможенный пункт пропуска “Сеньковка”, правоохранители обнаружили у водителя несколько десятков экземпляров печатной продукции.

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“Мужчина пытался скрыто ввезти газеты с антиукраинской пропагандой, в частности, официальные издания силовых органов страны-агрессора. По словам перевозчика, издание он приобрел в России и вез в Киев по заказу своего родственника. Печатную продукцию изъято. Проверяется информация о реальной цели ввоза газет в День Героев Небесной Сотни”, – сообщает пресс-центр СБУ.

Напомним, в одном из отелей Прикарпатья представители Нацсовета Ивано-Франковской области и областного Управления СБУ совместными усилиями прекратили трансляцию российских информационных каналов.