СБУ не пропустила в Украину газеты с российской пропагандой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Черниговской области ввоз из России партии периодических изданий с антиукраинскими материалами. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
Как говорится в сообщении, при осмотре автомобиля, который въехал с территории России через таможенный пункт пропуска “Сеньковка”, правоохранители обнаружили у водителя несколько десятков экземпляров печатной продукции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврокомиссар обвинил правительство РФ в целенаправленном распространении дезинформации в Европе
“Мужчина пытался скрыто ввезти газеты с антиукраинской пропагандой, в частности, официальные издания силовых органов страны-агрессора. По словам перевозчика, издание он приобрел в России и вез в Киев по заказу своего родственника. Печатную продукцию изъято. Проверяется информация о реальной цели ввоза газет в День Героев Небесной Сотни”, – сообщает пресс-центр СБУ.
Напомним, в одном из отелей Прикарпатья представители Нацсовета Ивано-Франковской области и областного Управления СБУ совместными усилиями прекратили трансляцию российских информационных каналов.