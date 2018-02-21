СБУ не пропустила в Украину газеты с российской пропагандой

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62324 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75740 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78470 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107051 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100306 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104519 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111503 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122783 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134295 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
СБУ не пропустила в Украину газеты с российской пропагандой

СБУ не пропустила в Украину газеты с российской пропагандой

Киев  •  УНН

 • 10878 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Черниговской области ввоз из России партии периодических изданий с антиукраинскими материалами. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как говорится в сообщении, при осмотре автомобиля, который въехал с территории России через таможенный пункт пропуска “Сеньковка”, правоохранители обнаружили у водителя несколько десятков экземпляров печатной продукции.

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“Мужчина пытался скрыто ввезти газеты с антиукраинской пропагандой, в частности, официальные издания силовых органов страны-агрессора. По словам перевозчика, издание он приобрел в России и вез в Киев по заказу своего родственника. Печатную продукцию изъято. Проверяется информация о реальной цели ввоза газет в День Героев Небесной Сотни”, – сообщает пресс-центр СБУ.

Напомним, в одном из отелей Прикарпатья представители Нацсовета Ивано-Франковской области и областного Управления СБУ совместными усилиями прекратили трансляцию российских информационных каналов.

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