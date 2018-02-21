СБУ не пропустила в Україну газети з російською пропагандою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України попередили на Чернігівщині ввезення з РФ партії періодичних видань з антиукраїнськими матеріалами. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
Як йдеться у повідомленні, під час огляду автомобіля, який в’їхав з території Росії через митний пункт пропуску “Сеньківка”, правоохоронці виявили у водія декілька десятків примірників друкованої продукції.
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“Чоловік намагався приховано ввезти газети з антиукраїнською пропагандою, зокрема офіційні видання силових органів країни-агресора. Зі слів перевізника, видання він придбав в Росії та віз до Києва на замовлення свого родича. Друковану продукцію вилучено. Перевіряється інформація стосовно реальної мети ввезення газет у День Героїв Небесної Сотні”, – інформує прес-центр СБУ.
Нагадаємо, в одному з готелів Прикарпаття представники Нацради Івано-Франківщини та обласного Управління СБУ спільними зусиллями припинили трансляцію російських інформаційних каналів.