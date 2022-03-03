СБУ: наступательный характер российских оккупантов замедлился, военные все чаще сдаются в плен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Яростное сопротивление украинцев и ВСУ постепенно изменили наступательный характер российских оккупантов. Поэтому учащаются случаи, когда солдаты и офицеры РФ сдаются в плен и отказываются продолжать наступление. И делают это целыми организованными группами. Об этом УНН информирует со ссылкой на СБУ в Telegram.
Детали
Например, в районе Николаева ВСУ обезвредили российский десант, который пытался высадиться. Часть оккупантов сразу сдались в плен. Российский десантник в разговоре с матерью рассказал ей, где он воевал на самом деле. И заодно просил, чтобы солдатские матери выходили на протесты с требованиями забрать российские войска из Украины.
Впоследствии близ Николаева добровольно сдались в плен еще шесть русских танкистов.
Для родственников русских оккупантов в Украине с недавних пор функционирует Объединенный центр.
К нему могут обращаться матери русских солдат, которые хотят забрать из плена своих сыновей.
СБУ опубликовало контакты: "Для обращений граждан круглосуточно работают телефоны: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 и электронная почта:[email protected]".