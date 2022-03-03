СБУ: наступальний характер російських окупантів сповільнився, військові все частіше здаються в полон
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Шалений опір українців і ЗСУ поступово змінили наступальний характер російських окупантів. Тож частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами. Про це УНН інформує з посиланням на СБУ в Telegram.
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Наприклад, у районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитись. Частина окупантів одразу здалися в полон. Російський десантник у розмові з матір’ю розповів їй, де він воював насправді. І заодно просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України.
Згодом поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.
Для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр.
До нього можуть звертатися матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів.
СБУ опублікувало контакти: "Для звернень громадян цілодобово працюють телефони: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 та електронна пошта: [email protected]".