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СБУ: наступальний характер російських окупантів сповільнився, військові все частіше здаються в полон

СБУ: наступальний характер російських окупантів сповільнився, військові все частіше здаються в полон

Київ • УНН

 • 166733 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Шалений опір українців і ЗСУ поступово змінили наступальний характер російських окупантів. Тож частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами. Про це УНН інформує з посиланням на СБУ в Telegram.

Деталі

Наприклад, у районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитись. Частина окупантів одразу здалися в полон. Російський десантник у розмові з матір’ю розповів їй, де він воював насправді. І заодно просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України.

Згодом поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.

Для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр.

До нього можуть звертатися матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів.

СБУ опублікувало контакти: "Для звернень громадян цілодобово працюють телефони: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 та електронна пошта: [email protected]".

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