СБУ направила Раде десятки представлений по журналистам, работающим на росЗМИ

“У пресс-службы есть сегодня 4,5 тысячи аккредитаций и десятки представлений от СБУ, что часть этих людей просто записывают и отправляют для российских СМИ определенные видео. Это секретная информация, но я с ней была ознакомлена, у меня доступ. Далее там монтируются какие-то вещи, которые порой провоцируют депутатов на какие-то реакции, когда хочется не так ответить, когда тебе ставят действительно провокационные вопросы. На этих людей было обращено внимание”, — сообщила Сюмар.

Как сообщал УНН, комитет ВР получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочение работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.

Журналисты написали письмо председателю ВР Андрею Парубию с просьбой не ограничивать их работу в Верховной Раде и не закрывать доступ в кулуары парламента.