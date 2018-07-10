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СБУ направила Раде десятки представлений по журналистам, работающим на росЗМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Служба безопасности Украины направила в Верховную Раду десятки представлений в отношении журналистов, которые снимают видео для российских СМИ. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает корреспондент УНН.

“У пресс-службы есть сегодня 4,5 тысячи аккредитаций и десятки представлений от СБУ, что часть этих людей просто записывают и отправляют для российских СМИ определенные видео. Это секретная информация, но я с ней была ознакомлена, у меня доступ. Далее там монтируются какие-то вещи, которые порой провоцируют депутатов на какие-то реакции, когда хочется не так ответить, когда тебе ставят действительно провокационные вопросы. На этих людей было обращено внимание”, — сообщила Сюмар.

Как сообщал УНН, комитет ВР получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочение работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.

Журналисты написали письмо председателю ВР Андрею Парубию с просьбой не ограничивать их работу в Верховной Раде и не закрывать доступ в кулуары парламента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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