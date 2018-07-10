СБУ направила до Ради десятки подань щодо журналістів, які працюють на росЗМІ

“Прес-служба має сьогодні 4,5 тисячі акредитацій і десятки подань від СБУ що, частина цих людей просто записують і відправляють для російських ЗМІ певні відео. Це таємна інформація, але я з нею була ознайомлена, бо маю доступ. Далі там монтуються якісь речі, які часом провокують депутатів на якісь реакції, коли хочеться не так відповісти, коли тобі ставлять дійсно провокативні питання. На цих людей було звернуто увагу”, — повідомила В.Сюмар.

Як повідомляв УНН, комітет ВР отримав лист від керівника прес-служби Апарату ВР, де зокрема йдеться про прохання розглянути встановлення нових більш чітких критеріїв, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ, упорядкування роботи представників засобів масової інформації у Верховній Раді України.

Журналісти написали лист голові ВР Андрію Парубію з проханням не обмежувати їхню роботу у Верховній Раді й не закривати доступ в кулуари парламенту.