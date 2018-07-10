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СБУ направила до Ради десятки подань щодо журналістів, які працюють на росЗМІ

СБУ направила до Ради десятки подань щодо журналістів, які працюють на росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Служба безпека України направила до Верховної Ради десятки подань щодо журналістів, які знімають відео для російських ЗМІ. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, передає кореспондент УНН.

“Прес-служба має сьогодні 4,5 тисячі акредитацій і десятки подань від СБУ що, частина цих людей просто записують і відправляють для російських ЗМІ певні відео. Це таємна інформація, але я з нею була ознайомлена, бо маю доступ. Далі там монтуються якісь речі, які часом провокують депутатів на якісь реакції, коли хочеться не так відповісти, коли тобі ставлять дійсно провокативні питання. На цих людей було звернуто увагу”, — повідомила В.Сюмар.

Як повідомляв УНН, комітет ВР отримав лист від керівника прес-служби Апарату ВР, де зокрема йдеться про прохання розглянути встановлення нових більш чітких критеріїв, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ, упорядкування роботи представників засобів масової інформації у Верховній Раді України.

Журналісти написали лист голові ВР Андрію Парубію з проханням не обмежувати їхню роботу у Верховній Раді й не закривати доступ в кулуари парламенту.

Українські Національні Новини

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