СБУ в Одесской области изъяла около 30 тонн контрафактных агрохимикатов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67399 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108599 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166503 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122153 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119987 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114327 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105434 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107323 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103776 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157511 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ в Одесской области изъяла около 30 тонн контрафактных агрохимикатов

СБУ в Одесской области изъяла около 30 тонн контрафактных агрохимикатов

Киев  •  УНН

 • 10482 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области прекратили в Одесской области масштабное производство контрафактных агрохимикатов, передает УНН со ссылкой на сообщение СБУ в Facebook.

Установлено, что на одном из сельскохозяйственных производств в Беляевском районе Одесской области злоумышленники организовали нелегальное изготовление аграрных биологических средств без соответствующих разрешительных документов.

"Дельцы сбывали фальсификат на территории региона, а также в других областях Украины. Во время обысков на нелегальном производстве оперативники спецслужбы изъяли около тридцати тонн некачественного и опасного удобрения и оборудование для изготовления и упаковки фальсификата", - говорится в сообщении правоохранителей.

В СБУ добавили, что изъятая продукция не соответствует существующим стандартам, ее маркировка нарушает требования действующего законодательства.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.177 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (по состоянию на конец 2015 года данных по 2016-му еще нет). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

Сумская область в 2016 году из-за нехватки средств не смогла утилизировать 560 тысяч тонн опасных агрохимикатов.

Черниговская область уже три года не может получить средства от Минприроды на утилизацию 300 тонн опасных агрохимикатов.

Харьковская ОГА вообще не владеет информацией о состоянии в сфере обращении с опасными отходами.

Херсонская область не получила средств на утилизацию опасных отходов. По данным местных властей, ситуация в регионе уже критическая.

Хмельницкая область нашла средства на утилизацию опасных отходов, однако Минприроды аннулировало лицензию предприятию, которое должно обезвредить опасные агрохимикаты.

Винницкая ОГА не смогла утилизировать опасные отходы из-за нехватки средств.

Как ранее сообщал УНН, Омбудсмен открыл производство против Минприроды по самоустранение от выполнения возложенных обязанностей по контролю за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Счетная палата Украины, после проведения аудита эффективности использования госсредств, направленных на выполнение работ в сфере обращения с радиоактивными отходами неядерного цикла, на строительство пускового комплекса "Вектор" и эксплуатацию его объектов, констатировала бездействие Минприроды в сфере обращения с радиоактвнимы отходами. По данным ведомства, Украина в 2018 году будет вынуждена оплатить 20 млн долларов штрафных санкций, если к этому времени не успеет выполнить взятые обязательства.

Украинские Национальные Новости

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