СБУ в Одесской области изъяла около 30 тонн контрафактных агрохимикатов

Установлено, что на одном из сельскохозяйственных производств в Беляевском районе Одесской области злоумышленники организовали нелегальное изготовление аграрных биологических средств без соответствующих разрешительных документов.

"Дельцы сбывали фальсификат на территории региона, а также в других областях Украины. Во время обысков на нелегальном производстве оперативники спецслужбы изъяли около тридцати тонн некачественного и опасного удобрения и оборудование для изготовления и упаковки фальсификата", - говорится в сообщении правоохранителей.

В СБУ добавили, что изъятая продукция не соответствует существующим стандартам, ее маркировка нарушает требования действующего законодательства.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.177 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (по состоянию на конец 2015 года данных по 2016-му еще нет). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

Сумская область в 2016 году из-за нехватки средств не смогла утилизировать 560 тысяч тонн опасных агрохимикатов.

Черниговская область уже три года не может получить средства от Минприроды на утилизацию 300 тонн опасных агрохимикатов.

Харьковская ОГА вообще не владеет информацией о состоянии в сфере обращении с опасными отходами.

Херсонская область не получила средств на утилизацию опасных отходов. По данным местных властей, ситуация в регионе уже критическая.

Хмельницкая область нашла средства на утилизацию опасных отходов, однако Минприроды аннулировало лицензию предприятию, которое должно обезвредить опасные агрохимикаты.

Винницкая ОГА не смогла утилизировать опасные отходы из-за нехватки средств.

Как ранее сообщал УНН, Омбудсмен открыл производство против Минприроды по самоустранение от выполнения возложенных обязанностей по контролю за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Счетная палата Украины, после проведения аудита эффективности использования госсредств, направленных на выполнение работ в сфере обращения с радиоактивными отходами неядерного цикла, на строительство пускового комплекса "Вектор" и эксплуатацию его объектов, констатировала бездействие Минприроды в сфере обращения с радиоактвнимы отходами. По данным ведомства, Украина в 2018 году будет вынуждена оплатить 20 млн долларов штрафных санкций, если к этому времени не успеет выполнить взятые обязательства.