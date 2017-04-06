СБУ на Одещині вилучила близько 30 тонн контрафактних агрохімікатів

Встановлено, що на одному з сільськогосподарських виробництв в Біляївському районі Одеської області зловмисники організували нелегальне виготовлення аграрних біологічних засобів без відповідних дозвільних документів.

"Ділки збували фальсифікат на території регіону, а також в інших областях України. Під час обшуків на нелегальному виробництві оперативники спецслужби вилучили близько тридцяти тонн неякісного і небезпечного добрива та обладнання для виготовлення та пакування фальсифікату", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

У СБУ додали, що вилучена продукція не відповідає існуючим стандартам, її маркування порушує вимоги чинного законодавства.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.177 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (станом на кінець 2015 року данних за 2016 рік ще немає). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.

Сумська область у 2016 році через брак коштів не змогла утилізувати 560 тисяч тонн небезпечних агрохімікатів.

Чернігівщина вже три роки не може отримати кошти від Мінприроди на утилізацію 300 тонн небезпечних агрохімікатів.

Харківська ОДА взагалі не володіє інформацією щодо стану в сфері поводженя з небезпечними відходами.

Херсонська область також не отримала коштів на утилізацію небезпечних відходів. За даними місцевої влади, ситуація в регіоні вже критична.

Хмельницька область знайшла кошти на утилізацію небезпечних відходів, проте Мінприроди анулювало ліцензію підприємству, яке мало знешкодити небезпечні агрохімікати.

Вінницька ОДА не змогла утилізувати небезпечні відходи через брак коштів.

Як раніше повідомляв УНН, Омбудсмен відкрив провадження проти Мінприроди за самоусунення від виконання покладених обов’язків щодо контролю за рівнем забруднення атмосферного повітря.

Рахункова палата України, після проведення аудиту ефективності використання держкоштів, спрямованих на виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, на будівництво пускового комплексу “Вектор” та експлуатацію його об’єктів, констатувала бездіяльність Мінприроди у сфері поводження з радіоактвними відходами. За даними відомства, Україна у 2018 році буде вимушена сплатити 20 млн доларів штрафних санкцій, якщо до цього часу не встигне виконати взяті зобов’язання.