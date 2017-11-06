СБУ в Одесской области предупредили сбыт оружия и наркотических веществ
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли попытку сбыта оружия, боеприпасов и наркотических веществ в Одесской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.
В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители в Измаиле остановили автомобиль местного жителя, в котором при осмотре был обнаружен пистолет “ТТ”.
“Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленника оперативники СБ Украины изъяли: обрез охотничьего ружья, винтовку с глушителем и оптическим прицелом, сотни патронов различного калибра, артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, а также большое количество наркотических веществ растительного происхождения. По информации спецслужбы, оружие и расфасованный наркотик готовились дельцом для сбыта”, — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 и ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, 5 ноября в Борисполе правоохранительные органы задержали мужчину, который изготавливал амфетамин в собственной квартире.