СБУ в Одесской области предупредили сбыт оружия и наркотических веществ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56561 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124025 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105755 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108385 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106954 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100170 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105109 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102470 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145392 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116367 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
СБУ в Одесской области предупредили сбыт оружия и наркотических веществ

СБУ в Одесской области предупредили сбыт оружия и наркотических веществ

Киев  •  УНН

 • 9965 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли попытку сбыта оружия, боеприпасов и наркотических веществ в Одесской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители в Измаиле остановили автомобиль местного жителя, в котором при осмотре был обнаружен пистолет “ТТ”.

“Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленника оперативники СБ Украины изъяли: обрез охотничьего ружья, винтовку с глушителем и оптическим прицелом, сотни патронов различного калибра, артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, а также большое количество наркотических веществ растительного происхождения. По информации спецслужбы, оружие и расфасованный наркотик готовились дельцом для сбыта”, — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 и ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, 5 ноября в Борисполе правоохранительные органы задержали мужчину, который изготавливал амфетамин в собственной квартире.

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