СБУ на Одещині попередили збут зброї та наркотичних речовин
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили та попередили спробу збуту зброї, боєприпасів та наркотичних речовин в Одеській області. Про це кореспонденту УНН повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.
У рамках раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці в Ізмаїлі зупинили автомобіль місцевого мешканця, в якому під час огляду було виявлено пістолет “ТТ”.
“Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисника оперативники СБ України вилучили: обріз мисливської рушниці, гвинтівку з глушником та оптичним прицілом, сотню набоїв різного калібру, артилерійський снаряд часів Другої світової війни, а також велику кількість наркотичних речовин рослинного походження. За інформацією спецслужби, зброя та розфасований наркотик готувались ділком до збуту”, — йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 та ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, 5 листопада у Бориспілі правоохоронні органи затримали чоловіка, який виготовляв амфетамін у власній квартирі.