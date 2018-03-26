СБУ: Москва приказала отобрать паспорта у российских военных на Донбассе

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 30936 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 57712 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 95958 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106953 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115301 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121054 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132335 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146731 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148032 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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СБУ: Москва приказала отобрать паспорта у российских военных на Донбассе

СБУ: Москва приказала отобрать паспорта у российских военных на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11062 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сотрудники СБУ перехватили телефонные разговоры, в очередной раз доказывают присутствие российских военных в незаконных вооруженных формированиях "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Служба безопасности Украины получила очередные доказательства присутствия российских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых "Д/ЛНР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы - срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим, которые воюют на территории ОРДЛО, и получили документы прикрытия - паспорта фейковых республик.

Как сообщал УНН, украинская разведка фиксирует активизацию деятельности ФСБ России с начала марта на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

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